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Maç yayınları için Süper Lig TV gündemde

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin yayın gelirinden maksimum bedel almasını istediklerini kaydederek, "Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız." dedi.

Spor 16.02.2022, 13:53
Maç yayınları için Süper Lig TV gündemde

TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF ile DHL Express Türkiye arasında Riva'da gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Futbolda yayın ihalesi süreciyle ilgili konuşan Nihat Özdemir, "14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. 15 teklifli bir ihale yapıldı. Zarfları değerlendirdik. Fiyatların revize edilmesi için 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. İlgi var ama sistem ve fiyat olarak yayın ihalesinin rakamını yükseltmeye çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kulüplerin yayın gelirlerinden daha çok para alabilmeleri için görüşmeler yapmaktayız. İnşallah iyi bir netice elde ederek ihaleyi sonuçlandıracağız." dedi.

"Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız"

Özdemir, yayın ihalesi sürecinde alınan tekliflerin yeterli olmadığı ve bu nedenle Süper Lig TV'nin kurulmasının gündeme geldiği iddialarıyla ilgili ise "Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir. Bunu da değerlendirebiliriz. Daha süremiz var. En uygun şartlar neyse kararımızı alıp yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"Hakem kötü zihniyetini kabul etmiyoruz"

Nihat Özdemir, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Başkanın açıklamasına direkt cevap verecek durumda değilim. Sisteme veya sportmenliğe aykırı bir açıklaması varsa disiplin kuruluna sevk edilir. İfadesi alınır ve ona göre karar verilir. O kulübün başkanı Süper Lig'de üçüncü durumda. Bunu 3. duruma getiren hakemler Ay'dan mı geldi? Avrupa'dan mı getirdik? Galip gelince hakem iyi, berabere kalınca ya da mağlup olunca hakem kötü zihniyetini kabul etmiyoruz. Hakem de insandır. Hatalı kararlar vardır. Netice olarak kararı veren insan. Kötü niyet olmadıktan sonra böyle açıklamaların doğru olduğuna inanmıyorum."

#Süper Lig TV #Nihat Özdemir
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