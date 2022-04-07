Maç süreleri 100 dakikaya çıkarılabilir
İlk kez kış aylarında oynanacak 2022 Dünya Kupası'nda maçların 90 dakika yerine 100 dakika oynanması gündeme geldi.
Spor 07.04.2022, 20:24
2022 Dünya Kupası'nda maç süreleri değişebilir.
Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası tarihinde ilk kez kış aylarında oynanacak. Ancak FIFA turnuvanın maç sürelerinde de değişikliğe gidebilir.
Corriere dello Sport'un haberine göre Infantino yönetimi, topun oyunda kalma süresini hesap ederek maçların 90 yerine 100 dakika oynatılmasını istiyor.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) bu teklife olumlu yanıt verirse Dünya Kupası'nda maçlar 100 dakika oynanacak. Deneyimin başarılı olması durumunda bu değişiklik diğer tüm turnuvalara da uygulanabilir hale getirilecek.
Kaynak: NTVSPOR
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