Maç sonu olaylar: Sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı
Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendiği mücadelenin son düdüğünün çalmasıyla birlikte saha karıştı. Ankaragücü taraftarı olduğu belirtilen bir kişi sahaya girerek, orta sahada bulunan Beşiktaşlı futbolculara doğru uçan tekme attı. Saldırganın tekmesi Salih Uçan'a gelirken şahsı Josef de Souza tutarak yere fırlattı.
Spor 05.09.2022, 01:30 05.09.2022, 01:34
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha karıştı.
BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA SALDIRI
Hakem Mete Kalkavan'ın maçı bitiren düdüğü çalmasının ardından sahaya giren Ankaragücü taraftarı, orta yuvarlıkta bulunan Beşiktaşlı futbolculara doğru uçan tekme atarken, Salih Uçan'a darbe geldi.
SALDIRGANI YERE FIRLATTI
Josef de Souza saldırganı tutarak yere fırlatırken tüm futbolcular şahsın üzerine gitti. Güvenlik güçleri saldırganı daha sonra alarak olay yerinden uzaklaştırdı.
Kaynak: Medya Radar
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