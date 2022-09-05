Maç sonu olaylar: Sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha karıştı.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA SALDIRI

Hakem Mete Kalkavan'ın maçı bitiren düdüğü çalmasının ardından sahaya giren Ankaragücü taraftarı, orta yuvarlıkta bulunan Beşiktaşlı futbolculara doğru uçan tekme atarken, Salih Uçan'a darbe geldi.

SALDIRGANI YERE FIRLATTI

Josef de Souza saldırganı tutarak yere fırlatırken tüm futbolcular şahsın üzerine gitti. Güvenlik güçleri saldırganı daha sonra alarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Kaynak: Medya Radar