Maç sonu Fatih Terim'den Sacha Boey açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 9. haftasında 1-0 kazanılan İttifak Holding Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim, maçı şöyle değerlendirdi:

“Yaptığımız küçük bir değişiklik ilk yarıda bizi çok pozitif oynattı. İlk devre bizim adımıza olağanüstü bir oyun oldu ve çok fazla pozisyon yakaladık. Golü presle çok erken bulduk. Ardından preslerimiz devam etti ve neticesinde epey pozisyon bulduk. Bunları gole çevirmemiz gerekirdi. Hepsi yüzde 100 gol pozisyonuydu. Bunlardan birini gole çevirseydik bambaşka bir oyun oynanacaktı. Dolayısıyla ilk yarı neticeyi farklı olarak almalıydık. İkinci yarı bu konuda bir şey söylemememe rağmen üç puanın kritik oluşu, birçok iyi oynadığımız maçı gereksiz yere kaybetmemiz herhalde bir koruma içgüdüsüne dönüştü. Bazı oyuncularımızı değiştirdikten sonra oyun biraz bize geçer gibi oldu; ama top genelde Konyaspor’daydı. Bir pozisyonun haricinde çok iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Bazen savunma da lazım. Çünkü bu hafta alacağımız üç puan çok kritikti.”

"OYUN İLK YARIDA KOPMALIYDI"

“Çok iyi oynadığımız maçları kaybettik. Bazen de iyi oynamadığımız zaman gol yemeden puan almasını bilmeliyiz. Oyun ilk yarıda kopmalıydı. Bu olaysaydı ikinci yarıda böyle bir oyuna maruz kalmazdık. Mücadelelerinden ve kazanma arzularından memnunuz. Haftayı üç puanla kapadığımız için mutluyuz. Hafta içi Rusya’ya moralli gideceğiz. Muhakkak ki Galatasaray seyircisine daha fazla gol, daha fazla iyi oyun seyrettirmek isterdik. Bunları da yakın bir gelecekte yaparız. O yüzden oyuncularımı üç puan için kutluyorum.”

“SACHA BOEY EN GEÇ BEŞİKTAŞ MAÇINDA DÖNECEK”

Tedavi sürecinde olan Sacha Boey’in sahaya dönüşü hakkında da konuşan Terim, “Sacha’yı Rusya’ya götüreceğiz ama oynatıp oynatmayacağımıza sağlık ekibi, atletik performans ekibi ile görüşerek karar vereceğim. Geçenki gibi Marsilya’da bir daha sıkıntı yaşarsak daha kötü olur diye düşünceleri var. Oynayabilecek durumdaysa oynatmak istiyoruz. Berkan, Marcao ve Sacha olsa hep beraber oynayacağız. Taylan’ı da sarı kartı ramak kaldığı için çıkardım. O da bizim için bir handikap oldu. İyi oynuyordu. Sacha Boey’in en kötü ihtimalle Beşiktaş maçında oynayacağını düşünüyorum.” yorumunu yaptı.

Kaynak: Galatasaray.org