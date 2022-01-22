Maç sırasında rahatsızlanan başantrenör hastaneye kaldırıldı
Başantrenör Cengiz Karadağ, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ndeki Karşıyaka Bornova Belediyesi-Akhisar Belediyespor karşılaşması sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Spor 22.01.2022, 20:24
Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ikinci periyodunda rahatsızlandıktan sonra ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, kalp krizi teşhisiyle anjiyo edildi.
Anjiyo işleminin ardından Karadağ'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Akhisar Belediye Basketbol Kulübü Başkanı Alper Ayan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anjiyo sonrası Karadağ'ın tıkanan 1 damarının açıldığını belirterek, "Tedbir amaçlı bu geceyi yoğun bakımda geçirecektir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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