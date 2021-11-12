Maç 9-0 bitti ama en fazla bu faul konuşuldu
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya, Lihtenştayn ile karşılaştı. Almanya maçı 9-0'lık skorla farklı kazanmayı başardı. Ancak maça damga vuran olay ilk dakikalarda Lihtenştayn'ın sol beki Jens Hofer'in rakibine yaptığı insanlık dışı faul oldu.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya evinde Lihtenştayn ile karşılaştı. Maçın 9. dakikasında 10 kişi kalan rakibini Almanya 9-0'lık farklı skorla mağlup etti.
Maça hızlı başlayan Almanya karşılaşmanın 9. dakikasında penaltı kazandı. Jens Hofer, ceza sahası içinde, Goretzka'ya yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart ile oyun dışında kalırken kazanılan penaltı da topun başına İlkay Gündoğan geçti ve topu filelere gönderdi. 10 kişi kalan rakibine adeta gol olup yağan Almanya sahadan 9-0'lık farklı galibiyet ile ayrılmayı başardı.
Almanya'nın gollerini 11. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan, 20. dakikada Daniel Kaufmann(K.K.), 22. ve 49. dakikalarda Leroy Sane, 23. dakikada Reus, 76. ve 86. dakikada Müller, 80. dakikada Baku, 89. dakikada Göppel(K.K.) kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Almanya puanını 24'e çıkartırken Lihtenştayn 1 puanda kaldı.
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