Luyindama ile yollar ayrılacak

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray devre arasında kale, orta saha ve hücum hattına takviyeler yapacak. Gustavo Assuncao’nun sözleşmesini feshedecek sarı-kırmızılı yönetim, kontenjanda yer açma adına bir yabancı daha gönderecek.

Yüksek maliyetleri nedeniyle sezon başında elden çıkarılamayan Babel ve Feghouli’nin ocak ayında da kulüp bulmaları çok zor. İki futbolcunun yerine takımdan ayrılması beklenen isim ise Luyindama.

Haftalar sonra Sivas’ta bulduğu forma şansını kötü kullanan 27 yaşındaki stoperin bir ay önce sözleşmesi 2 yıl uzatılmıştı. Takım içinde Nelsson ve Marcao’ya alternatif olarak da Alpaslan Öztürk ve Işık Kaan Arslan yeterli görülüyor.

Luyindama için sezon başında Antwerp 2 milyon Euro önermiş, bu teklif yeterli bulunmamıştı. Galatasaray cephesi Luyindama için başta Belçika olmak üzere Avrupa’dan gelecek kiralama tekliflerini beklemeye başladı.