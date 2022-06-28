Lukaku eski takımına döndü

İtalyan basınında yer alan haberlerde Inter'in Lukaku için Chelsea'ye 10 milyon avro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.

Tecrübeli golcü, kariyerinin en parlak dönemini Inter formasıyla geçirdikten sonra geçen yıl 113 milyon avro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu.

Londra ekibindeki ikinci dönemi de hüsranla sonuçlanan ve sorunlar yaşayan Lukaku, bir kez daha Inter'in başarısı için ter dökecek.

Kaynak: TRT Spor