Luka Modric Burak Yılmaz'ın rekorunu geçti

Real Madrid forması giyen 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Luka Modric, Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'e karşı attığı penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

Modric, gole çevirdiği bu penaltıyla birlikte Mart 2022'den bu yana Burak Yılmaz'a ait olan Şampiyonlar Ligi'nde 'penaltı golü atan en yaşlı oyuncu' rekorunu kırdı.

Luka Modric: 37 yıl 54 gün

Burak Yılmaz: 36 yıl 244