Luka Modric Burak Yılmaz'ın rekorunu geçti
Real Madrid forması giyen 37 yaşındaki Luka Modric, Şampiyonlar Ligi maçında Celtic'e attığı penaltı golüyle Burak Yılmaz'a ait olan 'en yaşlı penaltı golü atan oyuncu' rekorunu geçti.
Spor 02.11.2022, 22:14 02.11.2022, 22:49
Real Madrid forması giyen 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Luka Modric, Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'e karşı attığı penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.
Modric, gole çevirdiği bu penaltıyla birlikte Mart 2022'den bu yana Burak Yılmaz'a ait olan Şampiyonlar Ligi'nde 'penaltı golü atan en yaşlı oyuncu' rekorunu kırdı.
Luka Modric: 37 yıl 54 gün
Burak Yılmaz: 36 yıl 244
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