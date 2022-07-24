Luiz Gustavo için 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe uzun süredir yollarını ayırmak istediği Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ile resmen vedalaştı. Sarı-lacivertli kulüpten gece 03.15'te yapılan açıklamada 35 yaşındaki oyuncu için Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına vardığını ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verildiğini açıkladı.
Al Nassr transferi açıkladı: Bonservis bedeli yok
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten senelik 4 milyon euroya yakın maaş alan oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.
Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo, sarı-lacivertli formayı 97 karşılaşmada giydi. Brezilyalı oyuncu bu mücadelelerde 5 gol ve 3 asistle oynadı.
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