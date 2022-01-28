Luis Campos Galatasaray'da sportif danışmanlık görevine getiriliyor
Dünyaca ünlü spor adamı Luis Campos, Galatasaray'da sportif danışmanlık görevine getiriliyor.
Spor 28.01.2022, 22:06
Galatasaray, Luis Campos ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Portekizli futbol adamı sarı kırmızılılarda sportif danışmanlık görevine getiriliyor. Campos, başkan Burak Elmas’a futbolcu alım satımlarında danışmanlık edecek.
Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Luis Campos, daha önce Real Madrid, Monaco ve Lille gibi kulüplerde görev yapmıştı.
Kaynak: NTVSPOR
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