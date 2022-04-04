Louis Van Gaal kansere yakalandığını açıkladı
Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Louis Van Gaal, katıldığı bir programda kansere yakalandığını söyledi. Van Gaal, şu ana kadar 25 kez tedavi gördüğünü ve bu durumu oyuncularından sakladığını söyledi.
Spor 04.04.2022, 12:51
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis Van Gaal, prostat kanserine yakalandığını açıkladı. 70 yaşındaki tecrübeli teknik adam, agresif bir tipte kanser teşhisi konduğunu ve şu ana kadar 25 kez tedavi gördüğünü söyledi.
"Hastaneye gece gittim"
Oyuncularına fark ettirmemek için hastaneye gece gittiğini belirten Van Gaal, "Milli takım teknik direktörü olduğum süre boyunca şimdiye kadar oyuncuların fark etmemesi için geceleri hastaneye gidiyordum. Sağlıklı olduğumu düşünüyordum ama değilmişim" dedi.
"Söylemek istemedim"
Futbolculara söylemek istemediğini anlatan tecrübeli hoca, "Oyuncularıma söylemek istemedim çünkü performanslarını etkileyebilirdi. Disiplinim ve iradem çok yüksek. İşimi yapabilirim çünkü, bu işi seviyorum. Bu ekiple çalışmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.
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