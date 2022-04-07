Londra'da Benzema'nın gecesi
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Chelsea ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Real Madrid 3-1 kazandı. Karim Benzema karşılaşmada hat-trick yaptı ve gecenin yıldızı oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol devi Real Madrid’i konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Madrid, 21. dakikada Karim Benzema ile 1-0 öne geçti. 24. dakikada yeniden sahneye çıkan Benzema skoru 2-0’a getirdi. 40. dakikada Chelsea, Kai Havertz ile farkı 1’e indirdi ve soyunma odasına 2-1 yenik girdi. İkinci yarıda da etki olan Real Madrid oldu. 46. dakikada rakibin yaptığı hatayı iyi değerlendiren Benzema takımının ve kendisinin 3. golünü kaydetti.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 3-1 galip ayrıldı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Nisan’da İspanya’da oynanacak.
Benzema ilklere imza attı
Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 12 gole ulaştı. Bu Fransız futbolcular arasında bir ilk anlamına geliyor. Öte yandan tecrübeli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde 80 gol sınırını geçen dördüncü futbolcu unvanını elde etti.
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