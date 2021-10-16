Lokomotiv Moskova, bir puanı son dakika golüyle aldı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ekim Perşembe günü karşılaşacağı Lokomotiv Moskova, ligin 11. haftasında Rubin Kazan'a konuk oldu.

Maçta ev sahibi ekibin gollerini 36. dakikada Anders Dreyer ve 66. dakikada German Onugkha, Moskova temsilcisinin gollerini ise 68. dakikada Fedor Smolov ve 90+3. dakikada Rıfat Zhemaletdinov attı.

Bu beraberliğin ardından Lokomotiv Moskova puanını 18'e, Rubin Kazan ise 15'e çıkardı.