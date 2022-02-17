Liverpool yolu yarıladı: 0-2

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, Çarşamba gecesi maçlarıyla devam etti.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, sahasında Liverpool'a 2-0 kaybetti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Firmino ve Salah attı.

Inter maça Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Lautaro Martinez 11'i ile çıktı.

Liverpool ise maça Alisson, Alexander Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Thiago, Elliott, Salah, Mane, Jota 11'i ile başladı.

Maçın 15. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun sol ayağı ile çıkarttığı şut direkten döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi. Liverpool'u galibiyete götüren goller ikinci yarıda geldi.

75. dakikada Andy Robertson'ın kullandığı kornerde ön direkte Firmino kafayı uzak direğe doğru vurdu ve Liverpool, San Siro'da 1-0 öne geçti. 83. dakikada ise orta sahadan ceza alanına şişirilen topu Van Dijk kafayla indirdi, Salah penaltı noktasının hemen gerisinden düzgün vurdu ve durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşma, Liverpool'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş, 8 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

Kaynak: NTVSPOR