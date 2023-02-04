Liverpool, Wolverhampton deplasmanında dağıldı: 3-0

Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Wolves ile karşılaştı.

Mücadele 3-0 Wolves üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 5. dakikada Matip (K.K), 12. dakikada Dawson ve 71. dakikada Neves'ten geldi.

Bu sezon 8 kez ilk yarıları geride kapatan Liverpool, ligin en az gol atan takımı olan Wolves'dan fark yemiş oldu.

Liverpool baş aşağı

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligde çıktığı son 4 maçın 3'ünü kaybetmiş oldu. Aynı zamanda diğer maçta da beraberlik alan Kırmızılar, 4 maçtır kazanamıyor.

Bu 4 maçta 9 gol yiyen Liverpool, sadece 1 gol bulabildi.

Wolves puanını 20'ye yükseltti. Liverpool ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liveerpool, sahasında ezeli rakibi Everton ile karşılaşacak. Wolves ise aynı haftada Southampton deplasmanına gidecek.

Kaynak: NTVSPOR