Liverpool son saniyede: 2-1

Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmada Newcastle United, 38. dakikada yeni transferi Alexander Isak'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Rakibine 61. dakikada Roberto Firmino ve 90+8. dakikada Fabio Carvalho'nun attığı gollerle cevap veren Liverpool, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool 8 puana ulaştı. İlk yenilgisini yaşayan Newcastle United, 6 puanda kaldı.

West Ham United ile Tottenham arasındaki günün diğer maçı ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.