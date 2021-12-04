Liverpool, son dakika golüyle zirveye oturdu
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.
Spor 04.12.2021, 20:16
Chelsea'nin puan kaybettiği haftada deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşan Liverpool, baştan sona üstün oynadığı ve birçok pozisyondan yararlanamadığı karşılaşmayı 90+4. dakikada Divock Origi'nin golüyle kazandı.
Bu galibiyetle puanını 34'e çıkaran Liverpool liderlik koltuğuna oturdu. Wolverhampton ise 21 puanda kaldı.
Aynı saate başlayan diğer maçta Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, sahasında Burnley'yi 1-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|15
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Antalyaspor
|14
|18
|13. Gaziantep FK
|14
|18
|14. Altay
|14
|17
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|13
|28
|2. Ümraniye
|13
|27
|3. Ankaragücü
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. İstanbulspor
|14
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Gençlerbirliği
|14
|20
|10. Samsunspor
|13
|19
|11. Adanaspor
|14
|18
|12. Menemenspor
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|15
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|15
|27
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
|8. Wolverhampton
|14
|21
|9. Brighton
|14
|19
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Crystal Palace
|14
|16
|12. Brentford
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Atletico Madrid
|14
|29
|4. Real Sociedad
|15
|29
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|15
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Deportivo Alaves
|15
|14
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7