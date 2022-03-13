Liverpool deplasmanda kazandı: 0-2
İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Brighton Hove Albion'ı 2-0 mağlup eden Liverpool puanını 66'ya çıkardı.
Spor 13.03.2022, 01:22
Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Luiz Diaz ve 61. dakikada penaltıdan Muhammed Salah attı.
Liverpool'da beşinci sezonunu geçiren Salah, dördüncü kez bir sezonda en az 20 gol atma başarısı gösterdi.
Puanını 66'ya çıkaran Liverpool, lider Manchester City'nin üç puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Kaynak: TRT Spor
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