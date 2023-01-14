Liverpool, Brighton deplasmanında dağıldı: 3-0

Premier Lig'in 20. hafta maçında Brighton'a Liverpool karşısında galibiyeti getiren golleri, 46 ve 53. dakikalarda Solly March, 81. dakikada Danny Welbeck kaydetti.

Bu sonuçla Brighton, 30 puana ulaştı. Arka arkaya ikinci maçını kaybeden Liverpool, 28 puanda kaldı.

Günün diğer maçlarında ise Nottingham Forest, Leicester City'yi 2-0, Southampton, Everton'ı 2-1 ve Wolverhampton, West Ham United'ı 1-0 yendi.