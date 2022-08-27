Liverpool, Bournemouth'u hezimete uğrattı: 9-0
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Bournemouth'u 9-0 mağlup ederek tarihi bir skora imza attı.
Spor 27.08.2022, 19:53
Anfield Stadı'nda Bournemouth'u ağırlayan Liverpool, Luis Diaz'ın 3 ve 85, Harvey Elliott'ın 6, Trent Alexander-Arnold'ın 28, Roberto Firmino'nun 31 ve 62, Virgil van Dijk'ın 45, Chris Mepham'ın kendi kalesine 46 ve Fabio Carvalho'nun 80. dakikada attığı gollerle 9 farklı galibiyete ulaştı.
Ligde ilk galibiyetini alan Liverpool, puanını 5'e çıkardı. Bournemouth 3 puanda kaldı.
Bu arada Liverpool, Premier Lig tarihinin en farklı skor rekorunu egale etti. Daha önce Manchester United, 1995'te Ipswich Town ve 2021'de Southampton'a karşı, Leicester City ise 2019'da Southampton önünde 9 farklı galip geldi.
Kaynak: AA
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