Liverpool, Benfica deplasmanından avantajla dönüyor: 1-3
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Liverpool deplasmanda Benfica'yı 3-1 mağlup etti.
Spor 06.04.2022, 00:03
Karşılaşmanın 17. dakikasında Liverpool Ibrahima Konate'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 34. dakikada Sadio Mane farkı ikiye çıkardı.
Benfica'nın golü ise 49'da Darwin Nunez'den geldi. Maçın sonucunu belirleyen golü 87. dakikada Luis Diaz kaydetti.
Sahadan galibiyetle ayrılan İngilizler ikinci maç öncesi avantajı elde etti. Karşılaşmanın rövanşı 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Kaynak: TRT Spor
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