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Liverpool 1 puanı Salah'la kurtardı

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Spor 06.08.2022, 17:48
Liverpool 1 puanı Salah'la kurtardı

Craven Cottage Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Fulham, 32. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Rakibine 64. dakikada Darwin Nunez'in şık golüyle cevap veren Liverpool, durumu 1-1'e getirdi. Mitrovic, 72. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak Fulham'ı 2-1'lik skorla bir kez daha öne taşıdı. Liverpool, 80. dakikada sahneye çıkan Muhammed Salah ile yeniden beraberlik golünü buldu ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla iki takım da lige birer puanla başladı.

Kaynak: AA
#Fulham #Liverpool #Premier Lig
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