Lionel Messi ve arkadaşları Dünya Kupası öncesinde gözdağı verdi

2022 Dünya Kupası'nda Meksika, Polonya ve Suudi Arabistan'la birlikte C Grubu'nda mücadele edecek olan Arjantin, turnuva öncesi son hazırlık maçını Birleşik Arap Emirlikleri'yle oynadı.

Tangocuların zayıf rakibini 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Julian Alvarez, 25. ve 36. dakikalarda Angel Di Maria, 44. dakikada Lionel Messi ve 60. dakikada Joaquin Correa kaydetti.

Arjantin, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 22 Kasım Salı günü Suudi Arabistan'la oynayacak.