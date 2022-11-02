Lionel Messi hocasından izin istedi: Arjantinli yıldızın 1000. maç planı
Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi, PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier'den Dünya Kupası'ndan önceki maçta forma giymemek için izin istedi. Arjantinli futbolcunun bu isteğinin perde arkasında ise ilginç bir detay var.
Spor 02.11.2022, 18:16 02.11.2022, 18:43
Lionel Messi, futbol kariyerinin 1000. maçını Dünya Kupası finalinde oynayabilir. Arjantinli futbolcunun bu istatistiğin gerçekleşmesi adına PSG ile son lig maçına çıkması beklenmiyor.
Arjantin basını, konuyla ilgili yaptığı haberde Messi'nin hocası Galtier'den bu sebeple izin istediğini ve Dünya Kupası öncesinde oynanacak Auxerre maçında forma giymeyebileceği aktarıldı.
Lionel Messi'nin son büyük turnuvası olması dolayısıyla Katar'daki organizasyon Arjantinliler tarafından çok değerli görülüyor. Futbol kariyerinde Dünya Kupası olmayan yıldız futbolcunun bu arzusunu Katar'da yerine getirebileceği konuşuluyor. Messili Arjantin, 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya 1-0 kaybetmişti.
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