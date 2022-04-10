Lille, Angers deplasmanından 1 puanla dönüyor

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, deplasmanda Angers'le 1-1 berabere kaldı.

Ligin 31. hafta mücadelesinin ilk yarısı, golsüz sona erdi. Ev sahibi Angers, 63. dakikada Tiago Djalo'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Lille, 73. dakikada Zeki Çelik'in pasında Edon Zhegrova'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu beraberliğin ardından Lille puanını 48'e, Angers 33'e çıkardı.