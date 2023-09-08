Liglerde maç ertelemesi bir daha olmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'ı konuk edeceği müsabaka öncesi Eskişehir'de basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı.

Bir restoranda gerçekleştirilen organizasyonda açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa müsabakasını yurt dışında oynatma niyetleri bulunduğunu söyledi.

Süper Kupa'nın deprem sonrası moral amaçlı Hatay'da oynatılıp oynatılamayacağı yönündeki soru üzerine Mehmet Büyükekşi, "Bu maçı Hatay'da oynatma konusu gündemimizde yok. Hatayspor bile şu anda maçlarını Mersin'de oynuyor. Neredeyse her hafta bir ilin valisi veya milletvekili beni arayıp, Süper Kupa'yı kentlerinde oynatmamızı istiyor. Onlara da söylüyorum, böyle bir niyetimiz yok. Biz şu anda Süper Kupa maçını yurt dışında oynatmak istiyoruz ve Suudi Arabistan ile görüşüyoruz. Katar, Abu Dabi, belki İngiltere... Görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Süper Kupa'nın yerini henüz netleştirmediklerini vurgulayan Başkan Büyükekşi, "Suudi Arabistan özellikle futbola büyük yatırım yapıyor. Olaya imaj açısından da bakıyorlar. Hem İtalyanlar hem de İspanyollar orada oynuyor. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı'yla Sydney'de ilk görüşmeyi yaptık. Şu anda teklifleri yaptık. Net bir şey olmadığı için daha fazla bir şey diyemiyorum ama prensipte böyle düşünüyoruz. Eğer Türkiye'de oynarsak, en büyük stadımız Atatürk Olimpiyat Stadı. 12 yıldan bu yana da Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa'da rakip olmamış. Bunu değerlendirmemiz, bir şölene çevirmemiz lazım." diye konuştu.

"Ligde maç ertelemesi bir daha olmayacak"

Avrupa kupalarında mücadele eden ekiplerin play-off aşaması öncesi Süper Lig maçlarının ertelendiğini hatırlatan Büyükekşi, "Şu sıralar, 'Avrupa'da oynayan takımların gelecek maçları öncesi yine erteleme yapılabilir mi?' diye gündeme getiriliyor. Kesinlikle ligde maç ertelemesi bir daha olmayacak. Öncekilerde rakip takımların federasyonları maçlarını ertelemişti ve haksız rekabet oluşacaktı. Biz de aynı yönde karar aldık. Bundan sonraki süreçte ise takvim müsait değil." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'deki erteleme maçlarının bu ayın sonuna doğru oynatılacağını aktaran TFF Başkanı, "Zaten başka boşluk da yok. Hocamız da mayıs ayının 19'undan sonra maç yapılmasını istemiyor." şeklinde konuştu.

"Hayalimiz, finallerde gruptan çıkmak ve ilerlemek"

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda istedikleri sonuçları alarak finale gitmek istediklerini anlatan Büyükekşi, bunu da bir başarı olarak görmeyeceklerini aktardı.

Milli takım oyuncularıyla yaptığı bir konuşmada onlara, "Almanya'daki Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeye hak kazandık, başarılı olduk diye düşünmeyin. Böyle bir şeyi ben başarı olarak kabul etmiyorum." dediğini anlatan Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son Avrupa Şampiyonası'nda 0 puan aldık. O zaman hiç katılmayalım daha iyi. Hayalimiz, finallerde gruptan çıkmak ve ilerlemek. Şimdi şöyle bir durum var. İnşallah 10 Ekim'de 2032 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği için yetkililerin önüne çıkacağız. İtalya ile birlikte ortak adayız. İtalyanlar ile beraber çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası düzenleyecek bir ülkenin de artık Avrupa şampiyonluğu için iddialı olması lazım. Hedefimiz 2032'de Avrupa şampiyonluğu için oynamaksa, bugünden itibaren temellerini atmalıyız. Üzerine koyarak gitmeliyiz. Her yıl bir adım yukarı giden bir yapımızın olması lazım. Hazırladığımız stratejik plan, statik bir plan değil, dinamik bir plan olacak. Hedefler koyacağız, her yıl 'Neyi yaptık, neyi yapamadık' diye bakacağız ve şeffaf olacağız."

"Amatör futbola çok önem vereceğiz"

Mehmet Büyükekşi, önlerindeki 4 yıllık yönetim döneminde amatörlere ağırlık vereceklerini dile getirdi.

TFF'nin amatör futbolla ilgili birimlerinin Ankara'da olduğunu hatırlatan Büyükekşi, "Ben bu birimleri İstanbul'a, gözümün önüne getireceğim. 'Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur' denir. Amatör futbola çok önem vereceğiz. Bu tabii ki bir federasyon başkanı için popüler çalışmalardan değil. Biz işin gösterişinde değiliz. Biz tribünlere oynamayacağız. Tekrar seçilebilmek için iş yapmayacağız. Allah izin verir de bu görevi tamamlarsak, yeterlidir. Bizim isteğimiz, hem milli takımlar hem hakemler hem tüm liglerde, kadın futbolu da başta olmak üzere, güzel işler yapmak. Birçok yenilik yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.