Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı iş birliğinde deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kurma kararı aldıklarını söyledi.



TFF Başkanı Büyükekşi açıklamasında, ertelenen maçlar hakkında da konuştu:



"Acımız çok büyük. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemiz yüzyılın afetini yaşıyor. Kulüpler Birliği ile bir araya geldik. Bugün neler yapabiliriz, onları konuştuk. Faydalı bir toplantı oldu. Sayın Ağaoğlu'nun önerisiyle Trabzonspor-Basel maçının geliri depremzedelere gidecek. Daha önce liglerle ilgili almış olduğumuz bir karar var. Bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık."



"Lige 17 takımla devam etmeyi planlıyoruz"



Büyükekşi, Atakaş Hatayspor'un ligden çekilme kararı aldıklarını belirtirken, "Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Önümüzdeki yıl Süper Lig 20 takımla devam edecek"



Büyükekşi gelecek sezon ligin 20 takımla devam edeceğini belirtirken, "Önümüzdeki yıl lig 18 takımla devam edecekti. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi halinde, önümüzdeki yıl 20 takımla Süper Lig devam edecek." dedi.



"Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm mali yükünü biz sırtlayacağız"



Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ise "Sözün bittiği yerdeyiz. Sıcak evimizde oturmaktan bile rahatsız olduğumuz bir ortamdan geçiyoruz. İçimiz yanıyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama yeterli değil. Basınımızda gazetelerimizdeki haberlerde sadece dört büyük kulüp çalışıyor gibi görünebilir ama istisnasız her kulüp elinden geleni yapıyor. Konyaspor, Adana Demirspor, İstanbulspor, Ankaragücü. Herkes bir şey yapıyor. Yurt dışı federasyonlardan, büyük takımlardan yardım amaçlı maçlar teklifleri geliyor. Acaba aramızda turnuva yapabilir miyiz? Onu konuşuyoruz. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm mali yükünü biz sırtlayacağız.” şeklinde konuştu.

Kaynak: beINSPORTS