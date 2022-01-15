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Liderden karlar altında 1 puan

Özellikle ikinci yarısında kar yağışının etkili olduğu müsabakada lider Trabzonspor, deplasmanda Sivaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Spor 15.01.2022, 18:46
Liderden karlar altında 1 puan

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.

5. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Bakasetas'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

12. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasında kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu.

14. dakikada Sivasspor atağında Kerem Atakan Kesgin, pasını ceza yayının gerisindeki Cofie'ye aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, defansa çarparak uzaklaştı.

20. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan şık çalımlarla ilerleyen Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında kaleci Uğurcan Çakır, topu elinden kaçırdı. Kale önünde Hüseyin Türkmen'e de çarpan meşin yuvarlak, Leke James'in önüne düştü. Bu futbolcu, topu boş kaleye gönderdi: 1-0

24. dakikada Trabzonspor eşitliği yakaladı. Vitor Hugo'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, ceza alanında kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Abdülkadir Ömür'ün sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

31. dakikada Visca'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

41. dakikada Hüseyin Türkmen'in şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu önledi. Kırmızı-beyazlı futbolcular, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Öte yandan, 6. dakikada hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için oyun durdu. Taraftarlar, 1 dakika boyunca Çalık'ı alkış ve tezahüratlarla andı.

İkinci yarı

51. dakikada rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Hamsik'in plasesinde meşin yuvarlak kalecinin solundan az farkla dışarı çıktı.

56. dakikada Ahmet Oğuz'un çok uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.

59. dakikada Uğur Çiftçi'nin ara pasıyla ceza sahasının solunda hareketlenen Leke James'in altıpasa gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.

69. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci meşin yuvarlığı rahat kontrol etti.

73. dakikada Trabzonspor etkili paslarla tehlikeli geldi. Ceza sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan topun dibine girerek kalecinin üzerinden aşırttı. Gole giden meşin yuvarlağı Camara çizgiden kafayla kornere çıkardı.

Maçın 89. dakikasında hakem Mete Kalkavan, oyun alanına girdiği gerekçesiyle Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı kırmızı kartla sahanın dışına gönderdi.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Kaynak: AA
#Sivasspor #Trabzonspor #Süper Lig
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