Lider Trabzonspor Galatasaray'ı deplasmanda devirdi: 1-2
Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı son dakikalarda bulduğu 2 golle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 yendi.
11. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş sonrası Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı önünde karşılayan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
14. dakikada Halil Dervişoğlu sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, top kalecide kaldı.
31. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girerken Denswil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti. 31. dakikada topun başına geçen Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
35. dakikada Peres sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, Galatasaray savunmasının müdahale ettiği meşin yuvarlak Nwakaeme'nin önünde kaldı. Trabzonsporlu oyuncunun şutunda top dışarı gitti.
39. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda Hugo'ya çarpıp yön değiştiren topu kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.
45. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
51. dakikada Bakasetas'ın uzaktan şutunda top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.
52. dakikada atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Cornelius, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti. Yerden düzgün giden top, uzak direğin dibinden auta çıktı.
57. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cornelius'un arkaya aşırdığı topa dar açıda olmasına rağmen Ahmetcan Kaplan vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
66. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Visca ile paslaşarak içeri giren Peres'in köşeden vuruşunda top auta gitti.
84. dakikada Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Peres'in ortasını uzaklaştırmak isteyen Marcao'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası sağ çaprazında Bakasetas'ın önünde kaldı. Trabzonsporlu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 1-1
86. dakikada Emre Kılınç'ın uzun pası sonrası altıpas üzerinde topla buluşan Babel rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Uğurcan topun ağlara gitmesine izin vermedi.
90. dakikada Trabzonspor 2-1 öne geçti. Kaleci Fatih Öztürk'ün oyunu paslaşarak kullanmasının ardından Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı topu Visca ceza sahası dışından kaleye gönderdi: 1-2
90+5. dakikada Morutan sağdan çizgiye inerek topu içeri ortaladı, arka direkte Babel'in kafa vuruşunu kaleci son anda direk dibinden kornere çıkardı.
Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|26
|12. Gençlerbirliği
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|24
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|21
|23
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|22
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|20
|20
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|21
|19
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|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
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|22
|48
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|45
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|23
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|22
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|19
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|50
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|22
|46
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