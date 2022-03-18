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Lider, Rize'de hüsrana uğradı: 3-2

Lider Trabzonspor, Çaykur Rize deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönüyor.

Spor 18.03.2022, 22:48
Lider, Rize'de hüsrana uğradı: 3-2

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Çaykur Rizespor-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

19. dakikada kaleci Erce Kardeşler'in uzun pasında savunmanın sektirdiği topa hareketlenen Visca'nın ceza sahası içerisine girdikten sonra karşı karşıya şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çelmeyi başardı.

22. dakikada Boyd'un sağ tarafta rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerine yerden pasında, Alper Potuk kontrol edip vuruşunu yaptı ancak top üsten auta çıktı.

26. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasına arka direkte yükselen Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada maçın hakemi Volkan Bayarslan karşılaşmayı durdurarak, görevlilerce saha çizgilerinin temizlenmesini istedi. Görevlilerce çizgilerin üzeri kardan temizlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

48. dakikada Trabzonspor öne geçmeyi başardı. İsmail Köybaşı'nın sol taraftan ceza sahasına yerden pasında Djaniny, penaltı noktasında topu önce kontrol edip, ardından müsait durumdaki Abdülkadir Ömür'e çıkardı. Bu futbolcu hafif sağ çaprazda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

52. dakikada Boyd'un yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Erce Kardeşler'in yatarak çeldiği topu Cisse kontrol etti. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından ortasına Boldrin'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

59. dakikada Nwakaeme'nin Holmen'e müdahalesi ile kazanılan penaltıyı kullanan Pohjanpalo, topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi: 1-1.

61. dakikada Denswil'in ceza sahası içerisinde elle müdahalesini VAR'ın uyarısı sonucu inceleyen maçın hakemi Volkan Bayarslan, bir kez daha penaltıya hükmetti.

64. dakikada ikinci kez topun başına geçen Pohjanpalo, meşin yuvarlağı filelere göndererek Çaykur Rizespor'u öne geçirdi: 2-1.

71. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Cornelius'un ceza sahası içerisine aşırttığı topa Visca dokunarak çizgi üzerinde Djaniny'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

82. dakikada Fernandes'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Ahmetcan Kaplan'ın kafa ile uzaklaştırmak istediği top Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazında bekletmeden vuruşunda, iyi yer tutan kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+3. dakikada savunmanın arkasına sarkan Pohjanpalko, ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci Erce Kardeşler'in müdahalesi ile yerde kalınca, maçın hakemi Volkan Bayarslan üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

90+5. dakikada bir kez daha penaltı atışını kullanan Pohjanpalao, üçüncü golünü atıp, Çaykur Rizespor'u 3-2 üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşma, 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA
#Çaykur Rizespor #Trabzonspor #Süper Lig
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