Lider Real Madrid geriden gelerek kazandı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 32'nci haftasında Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü Sevilla maçını 3-2 kazandı.
Spor 18.04.2022, 13:48
Şampiyonluk yarışı açısından önem taşıyan mücadelede, 3'üncü sıradaki Sevilla, lider Real Madrid'i ağırladı.
Sevilla, Rakitic'in 21 ve Lamela'nın 25'inci dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.
Rodrygo ile 50'nci dakikada farkı bire indiren Real Madrid, 74'üncü dakikada bir kez daha gol sevinci yaşadı. Fakat Vinicius'un vuruşu, elle oynama gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Baskısını sürdüren Madrid ekibi, Nacho'nun 82 ve Benzema'nın 90+2'nci dakikada kaydettiği gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Real Madrid puanını 75'e çıkardı, Sevilla ise 60 puanda kaldı.
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|52
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|41
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|30
|41
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|30
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|30
|38
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|31
|38
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|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
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|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
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|30
|12
|Takımlar
|O
|P
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|31
|74
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|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
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|32
|57
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|32
|54
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|31
|54
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|33
|52
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|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
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|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
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|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
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|31
|36
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|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
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|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
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|44
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|42
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|39
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|39
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|34
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