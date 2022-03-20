Lider PSG, Monaco deplasmanında farklı kaybetti: 3-0

Ligue 1'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Monaco sahasında lider Paris Saint-Germain'i konuk etti.

Messi'nin olmadığı maçta ev sahibi takım rakibini 3-0'la geçti. Monaco adına 68'de Volland, Wissam Ben Yedder 25 ve 84'te penaltıdan fileleri sarstı.

PSG'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Neymar 77'de yerini Draxler'e bıraktı.

Monaco puanını 44'e yükseltirken, PSG 65 puanda kaldı.

Kaynak: NTVSPOR