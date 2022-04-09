Lider, Gaziantep deplasmanından 1 puanla döndü
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Trabzonspor, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.
18. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Sagal'ın gönderdiği topla ceza yayının önünde buluşan Muhammet Demir'in şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
19. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Visca'nın ortasında Cornelius topa kafayı vurdu. Direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.
27. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Figueiredo'nun ceza yayına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou, ceza sahası önünde topu Figueiredo'ya verdi. Bu futbolcunun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.
45+1. dakikada ceza sahası önündeki Hamsik'in pasında topla buluşan Nwakaeme'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
57. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası önündeki Hamsik'in pasında ceza sahası sağ köşesinde topla buluşan Peres'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
79. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Kouassi, ceza sahası önünde topu Abdülkadir Ömür'e verdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşma, 0-0 sona erdi.
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