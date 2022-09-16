Lider Galatasaray: 2-1

Sarı-kırmızılı ekip ilk dakikada öne geçti. Ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Boey, son çizgiye indi. Rakibinden topu söken Fransız sağ bek, pasını altıpastaki Oliveira'ya çıkardı. Bu oyuncunun uygun pozisyonda bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

6. dakikada soldan gelişen atakta Bytyqi'nin ortaladığı topa ön direğe hareketlenen Endri Çekici, bekletmeden vurdu ancak kaleci Muslera sağına gelen topu tek eliyle önledi. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Endri Çekici'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağa müdahale etse de gol olmasını önleyemedi: 1-1.

23. dakikada orta sahada Emin Bayram'dan topu kapan Muhammet Demir, uzun süre ilerlediği meşin yuvarlakla ceza sahasına girdi. Emin'in baskısıyla hem dengesini hem de açısını kaybeden tecrübeli futbolcu pasını geriden gelen Hadziahmetovic'e çıkardı. Penaltı noktası yanındaki bu oyuncunun uygun durumdaki şutunda Nelsson'un müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

27. dakikada Oliveira'dan çıkarken topu kapan Endri Çekici, ilk golü attığı bölgeye yakın mesafeden çok sert bir şut çıkardı. Savunmayı ve kaleci Muslera'yı geçen top direğe çarparak oyun alanına geldi.

44. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Soner Dikmen'in volesinde kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle önledi. Altıpasa düşen topa yeniden hareketlenen Soner bir kez daha şansını denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

66. dakikada Yusuf Demir'in pasıyla sol kanatta topla buluşan ve ceza sahası yayına kadar giren Van Aanholt'un sağ ayağıyla şutunda kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

71. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Sehic üzerine gelen topu güçlükle kornere çeldi. Oliveira'nın sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Nelsson kafa vuruşunu yaptı. Arka direkteki Icardi'nin dokunamadığı meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

78. dakikada Yusuf Demir'in ceza sahası dışından şutunda top yandan auta gitti.

81. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Soldan gelişen atakta Dubois'in yerden ortasında Icardi'yi savunan Calvo'nun ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Müsabaka sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.