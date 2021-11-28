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Lider engel tanımıyor: 0-2

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Karagümrük'ü 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Spor 28.11.2021, 19:21
Lider engel tanımıyor: 0-2

15. dakikada Trabzonspor, penaltı kazandı. Hamsik'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Djaniny, Luckassen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda hakem Cüneyt Çakır korner kararı verdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasındaki Özgüç Türkalp'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada Djaniny'nin kullandığı penaltıda kaleci Viviano sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Yeniden yapılan VAR incelemesinde Viviano'nun çizgiyi erken terk ettiği tespit edildi ve penaltı tekrarlatıldı.
17. dakikada bir kez daha topun başına geçen Djaniny, bu kez fileleri havalandırdı: 0-1.

31. dakikada Balkovec'in hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin plase vuruşunda top ters kanattan az farkla auta gitti.

45+2. dakikada bordo-mavili ekipte Nwakaeme, çizgi üzerinde boş kaleye topu gönderemedi. Hamsik'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Djaniny, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcu, şut çekmek yerine pasını arka direkteki Nwakaeme'ye gönderdi. Nijeryalı oyuncu, kaleci Viviano'yu geçen topa direk dibinde vurdu ancak kaleye paralel giden meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Emre Mor, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.

52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Djaniny'nin sol tarafa vermek istediği pasta top savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Abdülkadir Ömür'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda vuruşunda top farklı şekilde auta giderken bordo-mavili ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı.

İkinci yarıda topu daha fazla VavaCars Fatih Karagümrük ayağında tutarken golü bulan taraf Trabzonspor oldu. Mücadelenin 62. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün ayağından farkı 2'ye çıkaran bordo-mavili takım, karşılamadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla namağlup unvanını koruyan Trabzonspor, 11. galibiyetini aldı ve puanını 36'ya çıkardı. Fatih Karagümrük ise 4. kez mağlup oldu ve 22 puanda kaldı.

Galibiyet serisi 7 maça çıktı

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçı da kazandı.

Bu sezon 14 lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, son puan kaybını 7. haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde 1-1'lik skorla yaşadı.

Trabzonspor, sonrasında sırasıyla Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarında gülen taraf oldu.

Yenilmezlik serisi 26 maça yükseldi

Trabzonspor, Süper Lig'de son 26 maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1'lik skorla yaşayan bordo-mavililer, sonrasındaki 26 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Avcı yönetiminde deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde deplasmanda mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

Bordo-mavililer, VAR ile penaltı kazandı

Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında penaltı kullandı.

Müsabakanın 13. dakikasında Hamsik'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Jorge Djaniny, Derrick Luckassen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda hakem Cüneyt Çakır korner kararı verdi. VAR odasındaki Özgüç Türkalp'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

Maçın 16. dakikada Djaniny'nin kullandığı penaltıda kaleci Viviano sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Yeniden yapılan VAR incelemesinde Viviano'nun çizgiyi erken terk ettiği tespit edildi ve penaltı tekrarlatıldı. 17. dakikada bir kez daha topun başına geçen Djaniny, bu kez fileleri havalandırdı.

Djaniny, gol sayısını 4'e çıkardı

Karadeniz temsilcisinin tecrübeli hücum oyuncusu Djaniny, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

30 yaşındaki futbolcu, ilk haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 11. haftadaki Çaykur Rizespor ve 13. haftadaki Gaziantep FK maçlarının ardından VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında da fileleri havalandırdı.

Djaniny, bu sezon Süper Lig'de attığı 4 golün 3'ünü penaltıdan kaydetti.

Abdülkadir gollerine devam ediyor

Trabzonspor'un kaptanlarından Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de üst üste 3. maç gol sevinci yaşadı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Abdülkadir, son haftalardaki çıkışıyla dikkati çekiyor. 22 yaşındaki futbolcu, 12. haftadaki Beşiktaş ve 13. haftadaki Gaziantep FK maçlarının ardından Fatih Karagümrük mücadelesinde de ağları sarstı.

Genç futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçta gol sevinci yaşadı.

Karagümrük, sahasında 12 maç sonra kaybetti

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de iç sahada 12 maç sonra mağlup oldu.

İç sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 7 Mart 2021'de yapılan MKE Ankaragücü karşılaşmasında 1-0'lık skorla yaşayan kırmızı-siyahlı takım, sonrasında ev sahibi olduğu 12 lig müsabakasında 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Kaynak: AA
#Trabzonspor #Karagümrük #Süper Lig
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