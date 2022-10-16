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Lider, deplasmanda tek golle kazandı

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal, deplasmanda Leeds United'ı 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

Spor 16.10.2022, 19:52
Lider, deplasmanda tek golle kazandı

Sezona iyi bir başlangıç yapan Arsenal, Elland Road Stadı'nda oynanan maçı, 35. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 kazandı. Ev sahibi ekipte Patrick Bamford, kazanılan penaltıyı 64. dakikada golle sonuçlandıramadı.

Bu sonucun ardından 10 maç sonunda 27 puana ulaşan Arsenal, haftayı lider kapatmayı garantiledi. Leeds United ise 9 puanda kaldı.

Öte yandan, statta yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle karşılaşma 4. dakikada durdurulurken, sorunun çözülmesinin ardından karşılaşma yaklaşık 40 dakika gecikmeli sona erdi.

Kaynak: AA
#leeds unied #Arsenal #Premier Lig
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