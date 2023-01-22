Lider Arsenal, City ile olan puan farkını son dakikada attığı golle korudu
İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, konuk ettiği Manchester United'ı son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki 5puanlık farkı korudu.
Ligin 21. haftasında sezonun formda ekibi Arsenal, şampiyonluk mücadelesindeki rakiplerinden Manchester United'ı Emirates Stadı'nda konuk etti.
Konuk ekip, Marcus Rashford'un 17. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Arsenal, Edward Nketiah'ın 24. dakikadaki golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Arsenal, Bukayo Saka'nın 53. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçerken, Manchester United, Lisandro Martinez'in 59. dakikadaki golüyle 2-2 beraberliği yakaladı.
Nketiah'ın 90. dakikadaki golüyle bir kez daha öne geçen Arsenal, maçı 3-2 kazarak zirvedeki yerini korudu.
Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, ilk 11'de başladığı maçın tamamında oyunda kaldı.
Premier Lig'de zirvede yer alan ve puanını 50'ye yükselten Arsenal, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Manchester United ise 39 puanla 4. sırada yer aldı.
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