Letonya Türkiye maçı sonrası Bülent Timurlenk'ten flaş yorum!

Norveç maçı ve dünkü karşılaşmanın ilk yarısı bittiğinde Milli Takım, 30 orta yapmış, sadece biri isabetliydi. LigdeFenerbahçe ve Galatasaray aynı haftada Başakşehir ve Alanya' ya kaybederken 38 ve 37 orta ile rakiplerine tek bir gol bile atamamıştı. Aynı hataları yapıp, farklı sonuçlar bekliyoruz. Norveç maçında kötü oyunun aktörlerinin cezalıların dönüşü dışında değişmemesi, doğrusu ilginçti. Letonya karşısında ilk maçta 2 farklı öne geçip aynı Karadağ karşısında olduğu gibi berabere kalmayı başarmıştık. Rakibin Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan futbolcusu yok. İki stoperleri 1.90 boyunda ve biz kariyerini defans arkasına sarkarak bulduğu gollerle yapan Burak'a orta yaptık. Rıdvan Yılmaz varken Caner Ekin'le başlamak, orta sahada pozisyon bile alamayan Orkun'u 11'e koymak bütün bunlar Güneş dönemi sonrasında doğrusu hayal kırıklığı. Stefan Kuntz ilginç bir şekilde değişiklikleri geciktirdi. Yardımcılarıyla birlikte oyunu okumakta bu kadar zorlanıyorlarsa gelecekte de işimiz zor.