Letonya bize çalıştı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı.

Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı.

Bu galibiyetin ardından Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi.

Öte yandan D Grubu'ndaki karşılaşmada Finlandiya, deplasmanda Bosna Hersek'i 3-1 yendi.

Afrika Elemeleri

FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 2. turunda da 6 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Zambiya-Moritanya: 4-0

Ekvator Ginesi-Tunus: 1-0

C Grubu:

Liberya-Nijerya: 0-2

Yeşil Burun Adaları-Orta Afrika Cumhuriyeti: 2-1

D Grubu:

Malavi-Kamerun: 0-4

Fildişi Sahili-Mozambik: 3-0