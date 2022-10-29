Lens, Toulouse'u eli boş gönderdi: 3-0
Lens, Fansa Ligue 1'in 13. haftasında Toulouse'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
Spor 29.10.2022, 01:36
Fansa Ligue 1'in 13. haftasında Lens ile Toulouse kozlarını paylaştı.
Ev sahibi Lens sahadan 3-0'lık net skorla ayrıldı.
Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken 50. dakikada Lens'in bulduğu penaltıyı Fofana penaltıya çeviremedi.
60. dakikada Openda Lens adına ilk golü kaydeden isim oldu.
Openda 86. dakikada takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti.
Maçın 90+2'sinde sahneye yine çıkan isim Openda oldu ve yaptığı hattrick yapmayı başardı.
Karşılaşma böylece Lens'in 3-0'lık galibiyeti ile son buldu.
Kaynak: Fotomaç
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