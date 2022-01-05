Lens, Lille'i penaltılarda yendi
Fransa Kupası son 16 turunda Lens, normal süresi 2-2 biten maçta Lille'i penaltılarla 4-3 mağlup etti.
Spor 05.01.2022, 08:12
Lille, Fransa Kupası son 16 turu maçında Lens takımına konuk oldu.
Konuk takım, Amadou Onana'nın 28. ve 33. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Lens, Seko Fofana'nın 67. ve 90+5. dakikalarda meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi.
Karşılaşmanın normal süresi 2-2 bitti.
Penaltılarda Lens, Lille'e 4-3 üstünlük kurarak Fransa Kupası'nda son 8 turuna yükseldi. Böylece Lens, 29 Ocak'ta Monaco ile karşılaşacak.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90+4 dakika oyunda kalırken, Burak Yılmaz kart cezalısı ve Zeki Çelik sakat olması nedeniyle kadroda yer almadı.
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