Leipzig'in Alexander Sörloth kararı belli oldu

Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alexander Sörloth’un takımda yer almasını istediğini açıkladı. Sezonu İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad’da kiralık olarak geçiren Sörloth’la ilgili değerlendirmelerde bulunan Tedesco, Norveçli oyuncuyu denemek istediklerini söyledi.

"Bu şansı hak ediyor"

Domencio Tedesco, “O bizim oyuncumuz. Alex’le antrenman yapmak ve onunla konuşmak istiyorum. Antrenmandaki performansına bakıp tekrar gözlemleyeceğiz. Bu şansı hak ediyor. Onun gibi bir forvete ihtiyacımız var. Özellikle Yussuf Poulsen’in yokluğunda. Real Sociedad’da iyi işler çıkardı” dedi.

Geçen sezon La Liga’da Real Sociedad formasıyla 42 maçta süre alan Sörloth, 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 2019-20 sezonunda Trabzonspor forması giyen Norveçli oyuncu, ertesi sezon Crystal Palace’dan Leipzig’e transfer olmuştu.