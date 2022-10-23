Leicester City, Wolverhampton'ı ezdi geçti: 0-4
Premier Lig'in 13. haftasında Wolverhampton, Leicester City'i konuk etti. Konuk ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Spor 23.10.2022, 18:41
Leicester City'e galibiyeti getiren goller 8. dakikada Tielemans, 19. dakikada Barnes, 65. dakikada Maddison ve 79. dakikada Vardy'den geldi.
Karşılaşmada takımının son golünü atan Jamie Vardy, Premier Lig'de 30 yaşına bastıktan sonra 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Kaynak: TRT Spor
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