Leicester City, Liverpool'u tek golle geçti
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Leicester City, sahasında Liverpool'u 1-0 yendi.
Spor 29.12.2021, 08:47
Puan tablosunun ikinci sırasında yer alan Liverpool, King Power Stadı'nda Leicester City'e konuk oldu.
Ev sahibi takım ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan oyuna ikinci yarıda giren Ademola Lookman'ın 59. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.
Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla Liverpool, 41 puanla 2. sırada yer alırken Leicester City 25 puanla 9. sıradaki yerini korudu.
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|21
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|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
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|8
|Takımlar
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|P
|1. Man City
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|47
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|18
|41
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|17
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|19
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|18
|16
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|16
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|11
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|19
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