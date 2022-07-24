Leeds United'ın Fenerbahçe'ye Mergim Berisha teklifi belli oldu
Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde yolların ayrılması beklenen Alman oyuncu Mergim Berisha'ya, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United talip oldu.
Spor 24.07.2022, 10:22
Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda, teknik direktör Jorge Jesus'un istemediği oyuncularla yollar tek tek ayrılıyor.
Fenerbahçe 5 milyon euro istiyor
İngiltere Premier Lig takımlarından Leeds United, Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Mergim Berisha için devreye girdi. İngiliz kulübünün Alman golcü için 2 milyon euro bonservis önerdiği belirtildi. Yönetim bu bedeli düşük bulurken, Berisha için 5 milyon euro istiyor.
Leeds United Teknik Direktörü Jesse Marsch da eski oyuncusu Berisha’yı takımda istiyor. Berisha, Marsch ile kariyerinin en formda dönemini geçirmişti. Berisha’yı Leeds’in yanı sıra Stuttgart ve Mainz de transfer etmek istiyor.
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