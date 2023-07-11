Leandro Paredes'e ilk teklif geldi

Galatasaray, Paris Saint-Germain'in kapısını ikinci kez çaldı: Leandro Paredes'e ilk teklif yapıldı Galatasaray, Mauro Icardi'nin ardından Paris Saint-Germain'de forma giyen Leandro Paredes'i renklerine bağlamak için ilk teklifi yaptı. Her iki takım arasında anlaşmanın sağlandığı belirtilirken son kararın oyuncuya bırakıldığı ifade edildi.

Galatasaray, Paris Saint-Germain'in kapısını ikinci kez çaldı: Leandro Paredes'e ilk teklif yapıldı Galatasaray, Paris Saint-Germain'in oyuncusu Leandro Paredes'in transferine cevap bekliyor. L'equippe'in haberine göre, Galatasaray'ın Mauro Icardi transferini tamamladıktan sonra Paredes'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ

Galatasaray, Arjantinli oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif etti. Sarı-kırmızılıların yaptığı teklifin 6 milyon euro civarında olduğu öne sürüldü. Ayrıca haberde Lazio ve Roma'nın da Paredes'e ilgisi olduğu belirtildi.

Paris Saint-Germain ile yapılan müzakerelerde ise herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Ancak Paredes, diğer kulüplerin ilgilerini görmek için beklemeyi tercih ettiği ifade edildi. bana haber dilinde yazar mısın başlık ve sport da veririsen memnun olurum teşekkürler