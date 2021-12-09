Lazio-Galatasaray maçının izlenebileceği şifresiz kanallar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Lazio ile karşılaşacak.

LAZIO GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ KANAL LİSTESİ

Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak.

Türkiye'den Exxen,

İtalya'dan Sky Calcio 2,

İngiltere'den Sky Sports 1,

Portekiz'den Sport TV1,

Güney Afrika'dan SupérSport 3,

Yunanistan'dan Nova Sports 3,

Romanya'dan Digi Sport 1,

Sırbistan'dan Aréna Sport 4,

Fransa'dan béIN Sports FR,

Rusya'dan NTV Plus Futbol 2,

Polonya'dan C+ Family,

Arnavutluk'tan HD SupérSport 4 HD,

Avusturya'dan SRF Zwéi,

İsrail'den TVé La 1 5 SPORT,

Almanya'dan HD Sky Sport 5,

Güney Amerika'da béIN Sports 1 ve Brezilya'dan Sports TV bu maçı canlı olarak yayınlayacak.