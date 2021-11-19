Lazio'dan ayrılıyor! Fenerbahçe'ye gelebilir

Fenerbahçe'nin 2020 yılında yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi, İtalyan ekibinden ayrılıyor. Beklentileri karşılayamayan Kosovalı golcünün, devre arasında başka bir takıma transfer olması bekleniyor.

Corriere Dello Sport'un haberine göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Vedat Muriqi'in üstünü çizdi. Aralarında Kosovalı oyuncunun da bulunduğu 6 futbolcunun, takımdan gönderilmesini istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye gelebilir

Daha önce İtalyan basınında yer alan haberlerde Vedat Muriqi'in yeniden Fenerbahçe'ye dönebileceği iddia edilmişti. Kosovalı golcüyü bonservisiyle birlikte satmak isteyen Lazio, satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine de sıcak bakıyor.