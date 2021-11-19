Lazio'dan ayrılıyor! Fenerbahçe'ye gelebilir
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler gidecek oyuncular kadar takıma yeni katılacak isimlere de çevrildi. 2019/2020 sezonunda sarı-lacivertli takımın formasını giyen Vedat Muriqi, Lazio'dan ayrılıyor. Kosovalı oyuncu kiralık olarak yeniden Fenerbahçe forması giyebilir.
Spor 19.11.2021, 15:49
Fenerbahçe'nin 2020 yılında yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi, İtalyan ekibinden ayrılıyor. Beklentileri karşılayamayan Kosovalı golcünün, devre arasında başka bir takıma transfer olması bekleniyor.
Corriere Dello Sport'un haberine göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Vedat Muriqi'in üstünü çizdi. Aralarında Kosovalı oyuncunun da bulunduğu 6 futbolcunun, takımdan gönderilmesini istediği öğrenildi.
Fenerbahçe'ye gelebilir
Daha önce İtalyan basınında yer alan haberlerde Vedat Muriqi'in yeniden Fenerbahçe'ye dönebileceği iddia edilmişti. Kosovalı golcüyü bonservisiyle birlikte satmak isteyen Lazio, satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine de sıcak bakıyor.
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