Lazio açıkladı: Vedat Muriqi gidiyor mu?
Udinese maçı öncesi Sport Mediaset'e konuşan Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Vedat Murigi'in CSKA Moskova'ya gitmeyeceğini açıkladı.
Spor 18.01.2022, 21:49
Lazio'dan Vedat Muriqi için transfer açıklaması geldi.
İtalyan kulübün direktörü Igli Tare, Udinese maçı öncesi Sport Mediaset'e konuştu.
Vedat Muriqi CSKA Moskova'ya transfer olacak mı?
Igli Tare, Kosovalı golcünün CSKA Moskova'ya transfer olacağı yönündeki haberlere yanıt verdi.
"Hayır bunlar yalan haber. Vedat Muriqi CSKA Moskova'ya gitmeyecek."
İtalya basınında yer alan haberlere göre 27 yaşındaki futbolcu için Leeds United ve Hull City de devrede.
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